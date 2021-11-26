Дорожные работы возле Нагорного парка завершаются во Владивостоке

Во Владивостоке завершается реконструкция улично-дорожной сети рядом с Нагорным парком. До конца года на прилегающей к парку территории установят новый светофор, фонари и болларды — ограничительные столбики, отделяющие пешеходную зону от проезжей части.

Результаты труда проектировщиков и подрядчиков уже хорошо заметны: на улице Шилкинской выделены зоны для двух автобусных остановок и тротуара, а также места для парковки автомобилей. Предусмотрены места для высадки деревьев и кустарников — но эту работу озеленители проделают весной, передает Vostokmedia. Также возле Нагорного парка возводят подпорную стену. В следующем году работы продолжатся: планируется обустройство видовой площадки.

Напомним, во Владивостоке продолжается капитальный ремонт Покровского парка. Завершить все работы подрядчик планирует до конца года. На территории установят лавочки и урны, смонтируют новую детскую площадку, обустроят место для игры в шахматы. Как рассказали ранее в дирекции общественных пространств горадминистрации, главная задача — сохранить исторический облик парка. Концепция благоустройства предусматривает сохранение существующего плана размещения дорожек и малых архитектурных форм.