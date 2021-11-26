Валиева посвятила новую произвольную программу памяти умершей бабушки

После короткой программы на этапе Гран-при в Сочи российская фигуристка и трехкратная чемпионка мира Камила Валиева рассказала, что посвятила новую произвольную программу на музыку Кирилла Рихтера In Memoriam памяти своей умершей бабушки. Об этом 26 ноября сообщает «Спорт-Экспресс».

«Это история о бабочке, которую я пытаюсь поймать, следую за ней всю программу, а потом ловлю и в итоге отпускаю. Кирилл Рихтер говорил, что эта музыка — память о погибших, и эту программу я посвящаю моей бабушке, которая умерла два года назад», — сказала Валиева.

Фигуристка также заявила, что осталась довольна своим прокатом по короткой программе, отметив при этом, что ей «всегда есть к чему стремиться».

Между тем, на вопрос, в каком еще образе она могла бы себя попробовать, Валиева ответила, что хотела бы выступить с пантомимой. По словам спортсменки, в этом жанре она выступала еще в детстве, но сейчас хочет сделать это в показательном номере.

Ранее в пятницу сообщалось, что Камила Валиева установила новый мировой рекорд в короткой программе в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при в Сочи. За свой прокат фигуристка набрала 87,42 балла и побила мировой рекорд, до этого принадлежавший чемпионке Европы Алене Косторной, которая получила 85,45 балла за короткую программу на Гран-при в Турине.