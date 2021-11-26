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Дело возбудили по факту гибели рабочего во Владивостоке

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Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту гибели 53-летнего рабочего, который упал с высоты. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Приморскому краю.

По предварительным данным, во время оценки объема работ на недостроенном объекте на улице Алеутской мужчина упал с третьего этажа и ударился головой. Его доставили в медучреждение, где он скончался, пишет ИА PrimaMedia.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Расследование продолжается. Назначен ряд экспертиз, изъята документация, допрашиваются свидетели.

Ранее, 26 ноября, сообщалось, что Следственный комитет начал проверку по факту гибели 57-летнего мужчины в Астрахани. Рабочий сорвался с крыши ангара.

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