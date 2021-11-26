Дом народного творчества отремонтируют в Ижевске

В Республиканском доме народного творчества на улице Коммунаров в Ижевске начался ремонт. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв, на работы выделено 3 млн рублей. Эти средства направили на реконструкцию потолков первого этажа фойе и вестибюля, косметический ремонт коридора и замену дверных блоков на втором этаже. Обновление здания планируют завершить в декабре, передает ИА «Сусанин».

«Подобные обновления и создание комфортных условий для проведения культурных мероприятий и занятий в кружках станут большим подарком к юбилею одного из главных учреждений культуры Удмуртии, который в этом году отмечает 85-летие», — подчеркнул Владимир Соловьёв.

В бывшем здании Государственного русского драматического театра им. В.Г. Короленко в Ижевске начался ремонт помещений. В настоящее время театр фольклорной песни и танца «Айкай» занимает 15% здания, это его репетиционная база. Как заявил ранее министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев, на ремонт помещений для творческого коллектива выделили 6 млн рублей. До конца года планируется обновить артистические гримерки, репетиционный зал, оркестровую яму, пошивочный цех, костюмерную и коридор с гардеробом. После того как закончится ремонт, «Айкай» сможет проводить в здании камерные концерты.