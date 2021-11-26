Участники преступной группы ожидают суда за серию автоугонов в Приморье

В Приморском крае суда ожидают четверо участников преступной группы, совершивших хищение восьми автомобилей. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, в период с декабря 2017 года по июнь 2018-го обвиняемые угнали в Приморье восемь автомобилей для последующей реализации в Хабаровском крае. В соседний регион машины перегонял их соучастник, бывший сотрудник ГИБДД.

Общий размер ущерба составил более 3 млн рублей. Кроме того, двое обвиняемых инсценировали ДТП для получения страховой выплаты на сумму более 100 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере», по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере» завершено. Двое фигурантов также обвиняются по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Материалы переданы в Первореченский районный суд Владивостока для рассмотрения.

В октябре сообщалось,что сотрудники уголовного розыска Благовещенска (Амурская область) при поддержке СОБРа задержали подозреваемого в серии угонов японских грузовиков. Мужчина признался в содеянном и раскрыл схему перегона большегрузов из областного центра в один из поселков для последующей продажи.