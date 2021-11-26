Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Мэра кузбасского города отправили в отставку за банкет в дни траура
Общество
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов «Нобелевский призыв»
Спорт
Камила Валиева побила мировой рекорд в короткой программе на Гран-при в Сочи
Мир
В ЮАР назвали неоправданной реакцию Европы на новый штамм COVID-19
Общество
Умер бывший главный тренер «Зенита» Герман Зонин
Общество
Большой театр компенсировал родным погибшего актера его похороны
Наука
Ковальчук указал на важность научного анализа в технологической политике РФ
Мир
США попросили Украину предоставить данные о возможном госперевороте в стране
Мир
ВОЗ заявила о способности ПЦР-тестов выявлять новый штамм COVID-19
Спорт
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью за чемпионство мира по шахматам

Участники преступной группы ожидают суда за серию автоугонов в Приморье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Приморском крае суда ожидают четверо участников преступной группы, совершивших хищение восьми автомобилей. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в региональной прокуратуре.

Старуха, дверь закрой: как не стать жертвой угонщиков
Кто и зачем берет покататься чужие машины

По данным следствия, в период с декабря 2017 года по июнь 2018-го обвиняемые угнали в Приморье восемь автомобилей для последующей реализации в Хабаровском крае. В соседний регион машины перегонял их соучастник, бывший сотрудник ГИБДД.

Общий размер ущерба составил более 3 млн рублей. Кроме того, двое обвиняемых инсценировали ДТП для получения страховой выплаты на сумму более 100 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере», по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере» завершено. Двое фигурантов также обвиняются по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Материалы переданы в Первореченский районный суд Владивостока для рассмотрения.

В октябре сообщалось,что сотрудники уголовного розыска Благовещенска (Амурская область) при поддержке СОБРа задержали подозреваемого в серии угонов японских грузовиков. Мужчина признался в содеянном и раскрыл схему перегона большегрузов из областного центра в один из поселков для последующей продажи.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021