Журналистка «Прямого» раскрыла детали потасовки с охраной Зеленского

Журналистка телеканала «Прямой» Анна Дзеба, которую грубо оттолкнула охрана президента Украины Владимира Зеленского, раскрыла подробности инцидента.

По ее словам, грубое поведение сотрудников Управления госохраны (УГО) распространилось также на других собравшихся представителей СМИ. Так, в ходе потасовки был схвачен видеоблогер, у которого пытались забрать телефон.

«Уже когда шел Владимир Зеленский, один из коллег, я так понимаю, видеоблогер, он прошел там, где шел Владимир Зеленский, там его схватили УГОшники, заломали и пытались выбить у него, забрать телефон. В этот момент я это увидела и сказала оператору «подсними мне этот момент, посмотри, что там происходит», — рассказала она 26 ноября в эфире телеканала «Прямой».

Журналистка уточнила, что оператор начал снимать происходящее, в то время как сама Дзеба отвернулась.

«И в этот момент меня подталкивают к машине УГОшники, два парня, и получается, что я оказываюсь на капоте. Уже после я поняла, что это не капот, а задняя часть машины. И в тот момент, когда я лежала на нем, я сказала: «Ребята, что вы делаете? Я тут должна быть? Вы серьезно?». И сразу после этого происходит такая ситуация, что они меня сбрасывают с капота и валят на землю. И здесь я уже благодарна коллегам, которые меня за шкирки доставали из-под ног УГОшников», — подчеркнула она.

Женщина заявила, что в результате случившегося она получила ушиб локтевого сустава, а также у нее отекли пальцы.

Инцидент произошел ранее в этот день после пресс-марафона, посвященного достижению половины президентского срока Зеленского. Давка с участием журналистки возникла во время посадки политика в автомобиль после брифинга. Охранники Зеленского спешно запрыгивали в машину сопровождения.

В ходе пресс-конференции Зеленский, в частности, заявил, что из-за журналистов больше нигде не может отдохнуть в Киеве, а его дети не ходят без охраны.

Также украинский лидер рассказал, что путча на Украине не будет, назвал российский газопровод «Северный поток – 2» «большой трагедией» для Киева и заявил о желании «закончить войну» в Донбассе.