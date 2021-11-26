Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Мэра кузбасского города отправили в отставку за банкет в дни траура
Общество
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов «Нобелевский призыв»
Спорт
Камила Валиева побила мировой рекорд в короткой программе на Гран-при в Сочи
Страна
Дорожные работы возле Нагорного парка завершаются во Владивостоке
Мир
США и Украина обсудили меры по «снижению напряженности» на границе с РФ
Общество
Большой театр компенсировал родным погибшего актера его похороны
Происшествия
В Астрахани задержали подозреваемого в избиении девушек посетителя кафе
Мир
США попросили Украину предоставить данные о возможном госперевороте в стране
Спорт
Валиева посвятила новую произвольную программу памяти умершей бабушки
Спорт
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью за чемпионство мира по шахматам

Журналистка «Прямого» раскрыла детали потасовки с охраной Зеленского

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналистка телеканала «Прямой» Анна Дзеба, которую грубо оттолкнула охрана президента Украины Владимира Зеленского, раскрыла подробности инцидента.

Застойчивое развитие: как Украина отметила 30-летие независимости
И почему Киеву не удалось достичь экономических показателей 1990 года

По ее словам, грубое поведение сотрудников Управления госохраны (УГО) распространилось также на других собравшихся представителей СМИ. Так, в ходе потасовки был схвачен видеоблогер, у которого пытались забрать телефон.

«Уже когда шел Владимир Зеленский, один из коллег, я так понимаю, видеоблогер, он прошел там, где шел Владимир Зеленский, там его схватили УГОшники, заломали и пытались выбить у него, забрать телефон. В этот момент я это увидела и сказала оператору «подсними мне этот момент, посмотри, что там происходит», — рассказала она 26 ноября в эфире телеканала «Прямой».

Журналистка уточнила, что оператор начал снимать происходящее, в то время как сама Дзеба отвернулась.

«И в этот момент меня подталкивают к машине УГОшники, два парня, и получается, что я оказываюсь на капоте. Уже после я поняла, что это не капот, а задняя часть машины. И в тот момент, когда я лежала на нем, я сказала: «Ребята, что вы делаете? Я тут должна быть? Вы серьезно?». И сразу после этого происходит такая ситуация, что они меня сбрасывают с капота и валят на землю. И здесь я уже благодарна коллегам, которые меня за шкирки доставали из-под ног УГОшников», — подчеркнула она.

Женщина заявила, что в результате случившегося она получила ушиб локтевого сустава, а также у нее отекли пальцы.

Инцидент произошел ранее в этот день после пресс-марафона, посвященного достижению половины президентского срока Зеленского. Давка с участием журналистки возникла во время посадки политика в автомобиль после брифинга. Охранники Зеленского спешно запрыгивали в машину сопровождения.

В ходе пресс-конференции Зеленский, в частности, заявил, что из-за журналистов больше нигде не может отдохнуть в Киеве, а его дети не ходят без охраны.

Также украинский лидер рассказал, что путча на Украине не будет, назвал российский газопровод «Северный поток – 2» «большой трагедией» для Киева и заявил о желании «закончить войну» в Донбассе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021