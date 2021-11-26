Аквапарк в Рязани оштрафовали за нарушение антиковидных запретов

Рязанский аквапарк «Окская жемчужина» оштрафовали за несоблюдение антиковидных требований. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского райсуда.

Установлено, что, несмотря на введённые в регионе запреты, в аквапарке работали детские аттракционы. Организации назначили штраф 25 тыс. рублей. Постановление суда не вступило в законную силу, передает РИА «7 новостей».

Ранее суд назначил жительнице Воронежской области штраф после того, как, заболев COVID-19 в Астрахани, она сбежала из местной больницы, долетела до Москвы, а затем доехала до дома под Воронежем на такси и была снова госпитализирована. Отмечается, что 60-летняя женщина путешествовала на корабле с дочерью по Волге.