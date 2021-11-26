Карлсен и Непомнящий сыграли вничью за чемпионство мира по шахматам

Шахматист Ян Непомнящий в пятницу, 26 ноября, вничью сыграл первую партию матча за звание чемпиона мира по шахматам между действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.

В конце первой партии матча, который проходит в Дубае, счет был 0,5:0,5.

«Я чувствую, что мог сыграть лучше. Это не самый плохой результат, но я хотел большего. Нормальная рабочая партия, но когда играешь белыми, всегда хочется победить. Магнус выбрал надежный дебют, и было тяжело», — цитирует РЕН ТВ Непомнящего.

24 ноября Магнус Карлсен отметил агрессивный стиль игры своего соперника. По его словам, россиянин играет быстрее и лучше понимает ценность сохранения короля, чем его предыдущие оппоненты.

22 ноября российский шахматист Сергей Карякин рассказал о помощи гроссмейстеру Яну Непомнящему в подготовке к матчу за звание чемпиона мира по шахматам с действующим обладателем этого титула Магнусом Карлсеном.

По словам Карякина, он давал Непомнящему советы, но раскрыть их перед игрой не может и некоторые вещи «будут для Магнуса сюрпризом».

Матч за звание чемпиона мира по шахматам Карлсен — Непомнящий будет включать в себя 14 партий в классические шахматы. Первая из них прошла 26 ноября. Шахматисты встретятся на второй партии в субботу, 27 ноября.