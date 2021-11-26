Массовые мероприятия в Орловской области запрещены до 10 декабря

В Орловской области продлили до 10 декабря запрет на проведение массовых мероприятий и работу фуд-кортов. Решение принято на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Речь идет о развлекательных, зрелищных, культурных, досуговых, выставочных, просветительских, рекламных, публичных событиях с присутствием граждан. Также запрещено оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, в ночных клубах, дискотеках, барах, передает InfoOrel.ru.

Помимо этого, принято решение разрешить работу детских комнат в торговых центрах при условии соблюдение повышенных мер санитарно-эпидемиологической безопасности.