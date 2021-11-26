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ВОЗ заявила о способности ПЦР-тестов выявлять новый штамм COVID-19
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ВОЗ заявила о способности ПЦР-тестов выявлять новый штамм COVID-19

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Существующие в мире ПЦР-тесты способны выявлять новый штамм коронавируса Omicron. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает Всемирная организация здравоохранения по итогам чрезвычайного заседания технической консультативной группы по эволюции вирусов.

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Как уточнили в организации, у нового штамма выявлен потенциал к более быстрому распространению. При этом он может быть обнаружен по выпадению S-гена при тестировании.

«Несколько лабораторий указали, что при проведении одного широко используемого ПЦР-теста один из трех целевых генов не обнаруживается, поэтому этот тест можно использовать в качестве маркера для данного варианта до подтверждения секвенированием», — указано в заявлении.

Также на заседании было принято решение назвать новый штамм греческой буквой Омикрон.

Ранее в этот день ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Так, у штамма выявлено больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу.

Также в пятницу руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил «Известиям», что случаев выявления нового штамма коронавируса B.1.1.529 на территории России не зафиксировано.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 26 ноября отметил, что «Спутник V», вероятно, окажется самой эффективной вакциной против нового штамма. При этом он указал на необходимость относиться с настороженностью к новому варианту COVID-19, так как он содержит большое количество мутаций. В связи с этим эксперт заявил о важности вакцинации.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. По имеющимся данным, сегодня зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтахстопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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