Главред Sota.Vision Еланчик включен в реестр СМИ-иноагентов

Главный редактор интернет-издания Sota.Vision Олег Еланчик включен в реестр СМИ-иноагентов. Об этом в пятницу, 26 ноября, говорится в сообщении на сайте Минюста РФ.

«26 ноября 2021 года во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включен Еланчик Олег Александрович», — отметили в ведомстве.

В этот же день Минюст России включил в реестр СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью «Нобелевский призыв». Его учредили российские физические лица, ранее включенные в данный реестр. В их числе Вольтская Т.А., Клепиковская Е.Д., Сотников Д.В., Симонов Е.А., Сурначева Е.Д., Арапова Г.Ю., Перлом Р.А., Маетная Е.В. и Соловьева Е.А.

21 октября президент России Владимир Путин заявил, что в стране нет «массовой записи» в иноагенты, опасность этого сильно преувеличена. По его словам, некоторые критерии закона об иностранных агентах нуждаются в повторном анализе.

30 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что расширение в России списка СМИ-иноагентов не несет угрозы свободе слова.

В августе Песков сообщил, что закон о СМИ-иноагентах действует в России для защиты от внешнего вмешательства. Так он прокомментировал обращение журналистов Путину с требованием отказаться от практики включения СМИ в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций. Вместе с тем Песков отметил, что возникающие по этому вопросу споры могут обсуждаться.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.