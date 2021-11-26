Режим повышенной готовности введут во Владивостоке из-за снежного циклона

Синоптики спрогнозировали резкое ухудшение погоды во Владивостоке. В связи с этим городска комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению противопожарной безопасности приняла решение ввести режим повышенной готовности с 9 утра 29 ноября до 9 утра 4 декабря.

Согласно прогнозу, днем 30 ноября ожидается снег с дождем, к вечеру пойдет снег. За 12 часов и менее может выпасть 15–30 мм осадков при снеге с дождем и 7–18 мм — при снеге. В этом время возможно налипание снега на провода и деревья, а на дорогах образование гололеда.

Ветер усилится до 17–20 м/с, вечером 30 ноября и в ночь на 1 декабря — до 25–28 м/с. Не исключена метель, местами снежные заносы, пишет ИА PrimaMedia.

Городские службы жизнеобеспечения переведены на усиленный режим работы. Жителям и гостям дальневосточной столицы рекомендуют быть осторожными.