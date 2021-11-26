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Кикбоксер Орлов дал прогноз на бой с Гаджи Наврузовым

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История кикбоксера Евгения Орлова по прозвищу Молекула Ада и Автомата Гаджи Наврузова стала примером медийного противостояния. В преддверии очередного боя Орлов поделился с РЕН ТВ прогнозом его исхода.

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«Защита у меня налажена. Да, Гаджи может хорошо ударить, сильно. Здоровый, мощный парень, сильный удар. Ну я таких ломал», — заявил двукратный чемпион России по кикбоксингу.

Чемпион мира по тайскому боксу Наврузов полагает, что Орлов «ляжет сразу же», так как он медленный.

24 ноября Кузьмин назвал бразильца Адиэла опасным соперником. Тогда как бразильский спортсмен отметил, что решил изменить тактику для победы.

Накануне в Москве прошло взвешивание бойцов перед предстоящими боями в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Боксерский турнир пройдет в пятницу, 26 ноября. Он начнется в 23:00, РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире. Трансляцию боксерского вечера будут обеспечивать 60 профессионалов и 14 телекамер.

Также в этот вечер пройдут бои между кулачным бойцом Павлом Шульским и Африканским Львом Коллинсом Ойалом, бразильцем Игора Адиэлом и россиянином Сергеем Кузьминым.

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