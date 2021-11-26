Онкодиспансер в Рязани строят с опережением графика

Строительство нового онкодиспансера в Рязани идет с опережением графика. Об этом информирует региональный Госстройнадзор.

Главный лечебный корпус областного клинического онкологического диспансера возводят на Спортивной улице по нацпроекту «Здравоохранение». В нем разместят стационар на 250 коек, 10 операционных и поликлинику, передает 62INFO.ru. Плановый срок сдачи — сентябрь 2022 года. Работать учреждение начнет позже, после оформления необходимых документов.

В автопарк Рязанской областной клинической больницы поступила новая машина «Лада Ларгус». Автомобиль предназначен для обслуживания населения, приписанного к поликлинике. Он будет перевозить участковых терапевтов, доставлять биоматериалы для исследований, а также лекарственные препараты пациентам.