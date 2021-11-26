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Реконструкцию детской больницы отложили в Кабардино-Балкарии

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Федеральная антимонопольная служба Кабардино-Балкарии не одобрила ремонт в Республиканской детской больнице по причине маленькой сметы, сообщается на сайте госзакупок. Контракт на сумму почти 125 млн рублей в ведомстве посчитали незначительным и потребовали увеличить до суммы, что была первоначально озвучена в сметной документации.

На этапе разработки проекта капитального ремонта здания было заложено без малого 170 млн рублей. Реконструкция Республиканской детской краевой больницы должна была начаться в 2022 году. В медучреждении планировалось провести ряд различных работ, начиная от штукатурки стен и укладки кафельной плитки до замены изношенных лифтов. Об этом пишет NewsTracker.

Ранее глава Удмуртской Республики Александр Бречалов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой оказать содействие системе здравоохранения. Речь идет о ремонте медучреждений, в частности, инфекционной больницы.

«То оборудование, которое у нас стоит в графике по национальному проекту на 2023–2025 годы, попросил максимально сместить закупку на 2022 год»,— добавил он.

Для неотложной и экстренной помощи глава попросил увеличить объем поступающего транспорта.

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