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Новый штамм коронавируса из ЮАР назвали греческой буквой Омикрон

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса из ЮАР греческой буквой Омикрон. Заседание ВОЗ состоялось в пятницу, 26 ноября.

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В организации добавили, что у данного штамма есть «большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность». В ВОЗ также указали, что нынешние ПЦР-тесты позволяют обнаруживать данный вариант коронавируса.

Ранее в этот день Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство.

Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук 26 ноября заявил, что в стране у одного человека обнаружили штамм коронавируса B.1.1.529. Он отметил, что пока нет точных данных, является ли данный вариант особо опасным, поэтому призвал «соблюдать бдительность, но не паниковать».

Также в пятницу руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил «Известиям», что случаев выявления нового штамма коронавируса B.1.1.529 на территории России не зафиксировано.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 26 ноября отметил, что «Спутник V», вероятно, окажется самой эффективной вакциной против нового штамма.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. По имеющимся данным, сегодня зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтахстопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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