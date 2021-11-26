Умер бывший главный тренер «Зенита» Герман Зонин

Бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит», мастер спорта и заслуженный тренер СССР Герман Зонин скончался в возрасте 95 лет. Об этом 26 ноября на своем сайте сообщил футбольный клуб.

Зонин — участник Великой Отечественной войны, ставший признанным специалистом не только российского, но и зарубежного футбола. Он возглавил «Зенит» в 1973 году.

В 1976-м под руководством Зонина команда имела реальный шанс впервые стать призерами чемпионата СССР, но для этого не хватило всего одного очка. Именно Зонин выдвинул на первые роли игроков, которые в последующем стали первыми в истории «Зенита» чемпионами страны, — Анатолия Давыдова, Вячеслава Мельникова, Николая Ларионова, Владимира Клементьева.

«Зенит» выразил глубокие соболезнования родным и близким Германа Семеновича.