Реконструкцию сельского парка «Детский городок» завершают в Татарстане

В селе Пестрецы Республики Татарстан первый этап работ по реконструкции парка «Детский городок» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализован более чем на 90%. Установлены навесы, скамейки, урны, а также амфитеатр, сцена, спортивное оборудование.

«Сегодня в парке монтируется видеонаблюдение и самая большая горка на данной территории», — рассказал ИА «Татар-информ» заместитель руководителя исполкома Рамиль Шайхутдинов.

Территория поделена на зоны для детей разных возрастов: от одного года до семи лет и от семи до 14 лет. На следующий год запланирован второй этап реконструкции парка. В его рамках предполагается отремонтировать футбольную и баскетбольную площадки.

Ранее в городе Зеленодольск (Татарстан) завершилось строительство второй очереди парка «Березовая роща». Подрядчик обустроил на территории прогулочные дорожки, мостики через овраги, смотровую многоярусную площадку, места для пикников, лестничный переход в частный сектор, волейбольную площадку с зоной отдыха. Также специалисты провели озеленительные работы и установили освещение. Открытие первой очереди парка состоялось в июне 2021 года. В 2022-м планируется приступить к третьему этапу.