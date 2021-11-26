США попросили Украину предоставить данные о возможном госперевороте в стране

Вашингтон запросил у офиса украинского президента Владимира Зеленского дополнительные данные в связи с его заявлением о госперевороте, который якобы готовят на Украине. Об этом заявила в пятницу, 26 ноября, на брифинге помощник главы Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«Я могу заверить вас, что мы осведомлены о заявлениях, поступивших утром. Мы в контакте с правительством Украины с целью дальнейшего обсуждения этого и пытаемся получить дополнительную информацию», — приводит слова помощника главы ведомства портал Voanews.

Ранее в этот день Зеленский заявил, что получил информацию о планируемом 1–2 декабря государственном перевороте в стране, к которому, как ему якобы доложили, причастен бизнесмен Ринат Ахметов. По словам украинского лидера, на подготовку данного акта выделяются миллиарды долларов. При этом президент отметил, что не верит в возможность насильственного захвата власти, и усомнился в том, что Ахметов мог участвовать в подобном заговоре.

Также украинский лидер 26 ноября выразил уверенность в отсутствии вероятности путча в стране.

25 ноября бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что глава государства намеревается ввести военное положение на два месяца с целью контроля за СМИ.

Однако в тот же день глава офиса Зеленского Михаил Подоляк опроверг эти сведения. По его словам, Киев уже не первый год обороняется и без такого состояния, как военное положение.