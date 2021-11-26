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Демидовскую поликлинику отремонтируют в Нижнем Тагиле

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На ремонт Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле выделено 130 млн рублей. Проектно-сметная документация прошла историко-культурную экспертизу. Ремонт и реставрацию планируют начать в 2022-м и закончить в 2023 году.

Как напоминает «ТагилСити.Ру», ​​​Демидовская больница заняла второе место в городе по дефициту медицинского персонала. Там не хватает 43 сотрудников. Больше всего медицинское учреждение нуждается в терапевтах, медсестрах, гинекологах и онкологах.

Более 40 км пешеходных дорожек на 70 улицах города обновлено за два года на территории Нижнего Тагила. Летом 2021 года обновление тротуаров осуществлялось на 16 улицах. Также отремонтировано 12 пешеходных дорожек, которые расположены вдоль дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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