В ЮАР назвали неоправданной реакцию Европы на новый штамм COVID-19

Реакция ЕС на новый южноафриканский штамм коронавируса неоправданна, а решения, принятые в связи с этим Великобританией и другими европейскими странами, противоречат нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом на брифинге 26 ноября заявил журналистам глава минздрава ЮАР Джо Фаала.

«Мы полагаем, что некоторые реакции были неоправданны. В данном случае я имею в виду Британию и еще несколько стран Европы. Мне также сообщили, что Еврокомиссия допускает подобную реакцию для ряда других государств. Ввод ограничений на въезд полностью противоречит нормам и стандартам ВОЗ», — сказал он.

Ранее в пятницу технический директор регионального офиса ВОЗ в Африке Мэри Стивен заявила «Известиям», что государства не должны вводить ограничения на поездки для стран, которые сообщают о новом штамме коронавируса B.1.1.529.

Позднее в этот же день Россия приняла решение с 28 ноября ограничить въезд иностранных граждан из ряда африканских стран и Гонконга из-за нового штамма коронавируса. Речь идет о ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, Мадагаскаре, Королевстве Эсватини, Танзании. Решение было принято на фоне обнаружения на территории стран штамма SARS-CoV-2 B.1.1.529.

Накануне власти Великобритании объявили о временном прекращении полетов в шесть стран Африки из-за распространения нового штамма. В свою очередь, Израиль включил в список запрещенных для посещения семь африканских стран.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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