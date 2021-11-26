Баку передал Еревану более 100 военнопленных после конфликта в Карабахе

Азербайджан передал Армении более 100 военнопленных после конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил в пятницу, 26 ноября, по итогам трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Мы всегда выступали за последовательное выполнение гуманитарных правил как во время ведения боевых действий, так и после. Должен сказать, что после окончания боевых действий более ста задержанных армянских военнослужащих были переданы армянской стороне», — сказал он.

Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна завершились в Сочи ранее в этот день, они продлились три часа. Встреча приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры сделали заявление, оно будет опубликовано позднее.

В ходе переговоров Путин отметил, что за год в Нагорном Карабахе сделано немало, но еще не все вопросы урегулированы. В свою очередь Алиев подчеркнул, что ситуация в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе стабильная. Пашинян же заявил, что в ходе встречи были затронуты все вопросы повестки, переговоры прошли очень позитивно.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

16 ноября при посредничестве России на границе Армении и Азербайджана было объявлено перемирие после обострения ситуации.