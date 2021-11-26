В «Опоре России» назвали причину падения нефтяных котировок

Резкое снижение нефтяных цен произошло на фоне новостей о появлении нового штамма коронавируса в Европе, обнаруженного в ряде стран на юге Африки. Об этом заявил «Известиям» Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России» в пятницу, 26 ноября.

Он отметил, что в течение дня «падают биржи по всему миру, валюты, сырье». Вся эта ситуация обещает новые локдауны, сокращение потребления, что и сказывается на нефтяных ценах.

«Будем надеяться, что очередная волна не приведет к новому сильному падению спроса на энергоресурсы, потому что тогда предсказать динамику нефти будет сложно. Сегодня явно очень нервная реакция на рынках. Возможно, что к понедельнику нефть вернет часть потерь», — отметил первый вице-президент «Опоры России».

Ранее в этот же день стоимость нефти Brent опустилась сначала с $78 до $76,6 за баррель впервые с 24 октября. К вечеру пятницы цена Brent упала до $72,96 за баррель впервые с 12 сентября. Цена январских фьючерсов на WTI сначала упала до $72,56 за бочку, а чуть позже снизилась до $69,86.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами «завтра» в период с 10:00 до 11:30 мск) Центробанк поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 98,69 копейки, до 75,5873 RUB/USD, и увеличил курс евро на 1,2733 рубля, до 84,9526 RUB/EUR.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), биржевая цена на зимнее дизельное топливо по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в пятницу обновила исторический максимум, достигнув 61,58 тыс. рублей за тонну.

Ранее в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала экстренное совещание из-за штамма B.1.1.529, который может быть опаснее штамма «Дельта» из-за большого числа мутаций. Кроме того, Еврокомиссия (ЕК) предложила закрыть полеты в Евросоюз из южной части Африки на фоне выявления там нового штамма, написала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

Первый официально подтвержденный случай заболевания новым штаммом COVID-19 выявили в Бельгии, заявил в эфире телеканала LN24 бельгийский министр здравоохранения Франк Ванденбрук 26 ноября. Он рассказал, что вирус нашли у женщины, которая вернулась из неназванной страны.

О варианте коронавируса B.1.1.529 стало известно ранее на этой неделе. Первый случай заражения был зарегистрирован в Ботсване. 24 ноября о риске распространения нового штамма этой инфекции предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, эта мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. По имеющимся данным, сегодня зарегистрировано не менее 10 случаев случаев этого штамма в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает, что появление «африканского» штамма — это попытка вируса обойти коллективной иммунитет. По его словам, мутации являются непрерывным процессом и одним из основных свойств вирусов.