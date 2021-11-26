Путин назвал встречу с Пашиняном и Алиевым конструктивной

Трехсторонняя встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевом была очень конструктивной. Об этом 26 ноября заявил российский лидер Владимир Путин.

«Мы, должен это сказать с самого начала, сегодня работали очень конструктивно, это был глубокий анализ ситуации, которая сложилась на сегодняшний день», — сказал он.

Как добавил Путин, в ходе встречи стороны отдали должное работе российских миротворцев и пограничников, которые занимаются разминированием, обеспечивают возвращение людей на место проживания.

Президент РФ добавил, что стороны продвинулись вперед по вопросам гуманитарного характера. Также до конца года будут созданы механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

После трехсторонней встречи в Сочи Путин еще раз поблагодарил Алиева и Пашиняна за то, что они согласились приехать в Россию и обсудить ситуацию в вопросах урегулирования вокруг карабахской проблемы и в целом в регионе.

«В целом мы позитивно оцениваем прошедший после войны год. Серьезных инцидентов в зоне контроля российских миротворцев не зафиксировано», — по итогам встречи заявил азербайджанский лидер.

Он назвал прошедший разговор обстоятельным, искренним. Стороны открыто обсудили планы.

«Баку настроен перевернуть страницу многолетнего противостояния с Ереваном», — заключил Алиев.

Пашинян отметил, что в ходе встречи обсуждались все вопросы повестки. Встреча прошла очень позитивно, отметил он.

«Это не была встреча для утаивания проблем, была встреча, где открыто обсуждали все вопросы. Очень позитивно, что по многим вопросам утончили позиции, и оказалось, что по некоторым вопросам нет никаких разночтений, как казалось до этой встречи», — сказал армянский премьер, поблагодарив Россию за организацию встречи.

Трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна завершились в Сочи ранее в этот день, они продлились три часа. Встреча приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

16 ноября при посредничестве России на границе Армении и Азербайджана было объявлено перемирие после обострения ситуации.