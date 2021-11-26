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Дело возбудили после гибели выброшенной из окна на 14-м этаже в Люберцах собаки

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Уголовное дело возбудили в Люберцах после того, как неизвестный выбросил собаку из окна многоэтажного дома. Об этом сообщили в пятницу, 26 ноября, в пресс-службе прокуратуры Московской области.

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«В Люберцах по требованию прокуратуры органом дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле городской прокуратуры», — рассказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

Неизвестный выбросил собаку из окна квартиры, расположенной на 14-м этаже, вечером 24 ноября. В результате животное погибло.

В начале октября было совершено жестокое убийство кота Кузи, вызвавшее общественный резонанс. В преступлении подозреваются жители Северодвинска Артем Лаврентьев и его сожительница Анна-Виктория Громович. Известно, что питомца парочка выкрала у матери Лаврентьева, чтобы ей насолить. Кот жил с женщиной 14 лет. Издевательства над животным пара снимала на видео и выкладывала в интернет.

В российских городах началась акция «Подпись за Кузю» с требованием жесткого приговора обоим подозреваемым. Оставить подпись можно в котокафе в крупных городах страны или в интернете.

В октябре полиция возбудила уголовное дело об убийстве кота, останки животного отправили на экспертизу. Живодерам грозит до пяти лет лишения свободы.

20 ноября олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призвала бороться с живодерами.

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