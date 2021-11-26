Путин проводит встречу с Пашиняном после переговоров с участием Алиева

Президент России Владимир Путин проводит отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после завершения переговоров в трехстороннем формате при участии лидера Азербайджана. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отмечается, что совместные переговоры лидеров трех стран продлились около 3 часов. Перед ними Путин отдельно встретился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В ходе трехсторонних переговоров стороны обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта и пути ее урегулирования, а также оценили то, что было сделано за прошедший год для ее стабилизации.

В ходе переговоров Путин отметил, что за год в Нагорном Карабахе сделано немало, но еще не все вопросы урегулированы.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что ситуация в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе стабильная. По его словам, они обеспечивают безопасность.

Однако Никол Пашинян разошелся с Алиевым в оценке ситуации в регионе. По его словам, с 12 мая ситуация на армяно-азербайджанской границе остается кризисной. Войска Азербайджана вторглись на территорию Армении, добавил он.

Переговоры проходят 26 ноября в Сочи. Встреча приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года.

16 ноября при посредничестве России на границе Армении и Азербайджана было объявлено перемирие после обострения ситуации.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.