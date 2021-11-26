Сборная России по футболу сыграет с командой Польши в стыковом матче ЧМ-2022

Сборная Польши стала соперником команды России по полуфиналу плей-офф за право выступить на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Это стало известно по итогам жеребьевки, которая 26 ноября состоялась в Цюрихе.

Параллельно состоится встреча команд Швеции и Чехии. В финале победитель встречи Россия–Польша сыграет с победителем матча Швеция–Чехия, пишет «Спорт-Экспресс».

21 ноября источник рассказал, что Валерий Карпин проработает на посту главного тренера сборной России как минимум до стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года.

15 ноября Карпин допустил, что может покинуть национальную команду до стыковых матчей, уточнив, что его контракт автоматически продлен. По его словам, в последнем матче национальной сборной его разочаровал не результат, а сама игра.

Днем ранее сборная России по футболу уступила Хорватии из-за автогола (0:1). На 81-й минуте игры Федор Кудряшов забил гол в правый угол своих ворот. Таким образом, россияне с 22 очками заняли второе место в отборочной группе на ЧМ-2022 и теперь поборются за выход на мировое первенство в стыковых матчах.

Сам Карпин назвал поражение от хорватов самым обидным в карьере. Он отметил, что россияне позволили соперникам играть в атаку.