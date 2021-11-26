Ручной медведь арабского шейха оторвал дверь Lamborghini ради яблока

Домашний медведь арабского инвестора и коллекционера дорогих машин Хумайда Абдуллы Альбукаиша потянулся через окно автомобиля Lamborghini Huracan Performante за яблоком и случайно оторвал дверь суперкара. Об инциденте шейх сообщил в Instagram.

Через окно со стороны пассажирского сиденья животное потянулось за яблоком, которое шейх протянул с водительского кресла. В какой-то момент хищник закинул заднюю лапу в проем, и дверь с грохотом отломилась. Миша испугался и убежал прочь, а шейх только рассмеялся.

Lamborghini Huracan Performante, которую раскурочил хищник, стоит около $275 тыс. (более 20 млн рублей), уточняет телеканал «360».

Ранее, 8 ноября, жители деревни Конново Усть-Лужской волости Ленинградской области пожаловались губернатору Александру Дрозденко, что несколько медведей уничтожают пасеки и постройки.