В Госдуме оценили победу Терентьева в спринте на этапе Кубка мира

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в пятницу, 26 ноября, прокомментировал победу российского лыжника Александра Терентьева в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии.

Отмечается, что в рамках гонки россиянин опередил трехкратного олимпийского чемпиона из Норвегии Клебо.

«Поздравляю Александра Терентьева с большой победой <…> Не каждый день удается обыграть Йоханнеса Клебо. Терентьев — наше молодое поколение, про которое норвежцы, видимо, еще не в курсе. Раньше они ждали конкуренции только от Александра Большунова, но Терентьев сегодня показал им, что мы готовы и с других направлений ударить», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Свищева.

Он добавил, что в преддверии зимних Олимпийских игр в Токио такие победы дают дополнительный заряд.

«Насколько я понимаю, наш лыжник благодаря этой победе отобрался на Олимпийские игры в Пекине. Надеюсь, он и там даст жару», — заключил депутат.

Ранее в этот день Терентьев занял первое место в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Финляндии. В финальном забеге россиянин показал результат 2 минуты 31,90 секунды. Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо (2.33,08), тройку замкнул его соотечественник Эрик Валнес (2.34,03).

Этап Кубка мира в Финляндии завершится 28 ноября.