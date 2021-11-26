Цена нефти Brent упала ниже $73 за баррель впервые с 12 сентября

Мировые цены на нефть в пятницу вечером усилили снижение, стоимость нефти марки Brent упала ниже $73 за баррель впервые с 12 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE в пятницу, 26 ноября.

По состоянию на 19:00 мск январские фьючерсы на нефть этого бренда дешевели на 9,84%, до $72,96 за баррель.

Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2022 года дешевеет на 10,88%, до $69,86 за бочку.

К 19:02 мск цена Brent ускорила падение до $72,47 за баррель — на 10,44%, WTI снижалась на 11,42%, до $69,44 за баррель.

Ранее в этот же день стоимость Brent опустилась ниже $77 за баррель впервые с 24 октября. Цена январских фьючерсов на WTI опускалась до $72,56 за баррель.

Президент США Джо Байден 24 августа объявил о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Аналогичное решение приняли Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания. Американский лидер отметил, что использование дополнительных резервов нужно для снижения цен на топливо для американцев, а также для балансировки спроса и предложения на рынке после пандемии.

Председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков заявил «Известиям», что инициатива Вашингтона носит политический характер и связана с недовольством населения страны из-за сильного роста внутренних цен на нефтепродукты — более чем на 50%.

Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук отметил, что решение США о выпуске нефти из стратегических резервов не окажет серьезного влияния на рынок.

По информации агентства Bloomberg, ОПЕК+ может изменить параметры соглашения по восстановлению добычи нефти, если один из крупных импортеров запустит распродажу стратегических нефтяных резервов.