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Пчеловодам в Удмуртии выплатят компенсации за гибель пчел

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Из бюджета Удмуртии направят 25 млн рублей для возмещения потерь пчеловодов шести районов — Сарапульского, Селтинского, Увинского, Глазовского, Завьяловского и Сюмсинского, — которые потеряли пчел в период медосбора 2021 года из-за отравления пестицидами.

С 29 ноября до 20 декабря минсельхоз региона будет принимать документы — пчеловоды могут заявиться на получение возмещения ущерба, пишет udm-info.ru. Размер субсидии — 5154,6 рубля за одну погибшую пчелосемью. Напомним, первые субсидии пчеловоды получили в 2020 году. Объем доведенных средств до заявившихся — 1,21 млн рублей. Тогда заявились всего 24 пчеловода.

В середине лета в пяти районах Удмуртии была зафиксирована массовая гибель пчел. В основном пострадали личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства.

В октябре на экспорт в Швейцарию была отправлена первая партия меда, собранного в Удмуртии. Продукт прошел лабораторные испытания. Специалисты подтвердили его высокое качество и безопасность. Общий вес груза составил 535 кг.

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