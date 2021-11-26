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Детский велотрек обустроят в парке Минного городка во Владивостоке

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В парке Минного городка во Владивостоке развернулись подготовительные работы к строительству детского велотрека. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Подрядчик уже выполнил демонтаж бесхозных строений и приступил к подготовке земельного участка, где позже проложат водопровод и канализацию. Заказчиком работ выступает Дирекция общественных пространств Владивостока.

Создание детского велотрека входит в первый этап благоустройства территории. Для отдыхающих откроют велопрокат, обустроят зону обучения, установят детскую площадку, точку питания и туалет. Также концепция парка предусматривает комплексное озеленение, пишет РИА «Восток-Медиа».

Как рассказал замдиректора дирекции Артем Кайсин, реализация проекта находится под строгим контролем специалистов, чтобы не допустить нарушений. Ранее уже было отмечено отсутствие должной охраны объекта, что привело к случаям вандализма, а также недостаточное ограждение стройплощадки.

«Подрядная организация была оштрафована. Также по нашей рекомендации был полностью изменен подход к организации производственного процесса. Теперь здесь осуществляется круглосуточная охрана. В случае повторных нарушений компания со штрафными санкциями покинет этот объект», — цитирует Кайсина ИА PrimaMedia.

Главный специалист управления охраны окружающей среды и природопользования Александр Шаповалов добавил, что в отношении подрядчика также составлен административный материал по факту повреждения нескольких деревьев во время установки забора. Сумму штрафа установит административная комиссия Ленинского района.

Общая стоимость реконструкции пространства оценивается в 2 млрд рублей. Работы выполнят поэтапно в течение нескольких лет. В сентябре 2021 года на Восточном экономическом форуме администрация Владивостока, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, ВЭБ.РФ и «ИнфраВЭБ» заключили соглашение о сотрудничестве в целях реализации проекта по развитию парка Минного городка.

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