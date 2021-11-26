Сквер имени генпрокурора СССР Александра Рекункова открыли в Брянске

В Брянске открыли новый сквер имени генерального прокурора СССР Александра Рекункова. Стоимость благоустройства составила 15,8 млн рублей.

Сквер расположился рядом со зданием областной прокуратуры в Советском районе. Обустройством территории занимались сотрудники ООО «СтройСервесТрейд». В сквере установлен памятник Александру Рекункову. Зеленую зону украсили 57 остролистных клена, для удобства горожан были проложены дорожки и установлены 18 скамеек. Освещать сквер будут 62 светодиодных фонаря, пишет NASHBRYANSK.RU.

Торжественное открытие сквера состоялось 26 ноября, однако в дальнейшем благоустройство будет продолжено. На территории появится живая изгородь из декоративного кустарника и воркаут-площадка.

Александр Рекунков работал в прокуратуре Брянской области с 1958 по 1966 год. В феврале 1981 года был назначен генеральным прокурором СССР.