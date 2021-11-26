Ледовый дворец построят в Михайловке Волгоградской области

Ледовый дворец появится в районном центре Михайловка Волгоградской области. На строительство потратят 270 млн рублей. Работы начнутся в следующем году и завершатся в 2023-м.

Комплекс будет рассчитан на 50 человек в одну смену. Зрительская зона сможет вместить 200 человек, передает ресурс «НовостиВолгограда.ру». Проект одобрила госэкспертиза. Ледовый дворец возведут согласно пожеланиям жителей Михайловки, которые они высказали на встрече с губернатором Андреем Бочаровым.

В Волгоградской области продолжается строительство Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу на трассе между Волгоградом и Волжским. Его протяженность составит 14,2 км. Трасса должна соединить мосты через Волгу и Ахтубу.