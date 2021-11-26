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Зеленский оценил закон о переходном периоде в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 ноября, заявил, что принятие закона о переходном периоде в Донбассе может привести к эскалации.

«Что касается переходного правосудия, сегодня мы можем делать, что хотим, мы свободное государство. Но я не считаю, что мы сейчас должны продвигать этот вопрос. <...> Я об этом откровенно говорю с лидерами Европы и США <…>. Тут не вопрос в том, что Россия против этого, мы независимая страна. Мы считаем, что это один из принципов, который может привести к эскалации. Поэтому на предмет переходного правосудия не очень позитивно реагируют и другие наши союзники», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции.

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Ранее в этот день официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство Германии выражает сожаление из-за того, что переговоры в нормандском формате до сих пор не состоялись, и надеется, что они будут продолжены. Он добавил, что невозможность начать переговоры связана с позицией РФ.

Накануне врио канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС должен демонстрировать единство в позиции, касающейся конфликта на Украине. При этом она выразила сожаление, что президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров, по ее мнению, «не были готовы» к проведению «еще одной высокой политической встречи в нормандском формате». Она уточнила, что речь идет о встрече, которая могла бы пройти до окончания полномочий Меркель.

17 ноября МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно встречи в нормандском формате. В одном из писем Лавров подчеркнул, что РФ всё чаще сталкивается с искажением своей позиции и роли в урегулировании внутриукраинского конфликта.

В частности, Париж и Берлин заявляли о якобы нежелании российской стороны вести встречи в нормандском формате. 7 ноября Захарова заявила, что Германия и Франция не дали ответа на предложение России обсудить итоговый документ перед встречей в нормандском формате. В Москве подчеркивали, что встреча ради встречи не будет полезна и нужен серьезный фундамент для ее проведения.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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