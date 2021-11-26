Охрана Зеленского грубо оттолкнула журналистку «Прямого»

Охрана президента Украины Владимира Зеленского грубо оттолкнула журналистку телеканала «Прямой» Анну Дзьобу. Об этом сообщают украинские СМИ 26 ноября.

Девушка упала и получила ушиб руки и рану. Изначально сообщалось, что сотрудницу СМИ сбил кортеж президента.

В Сети появилось видео с места инцидента. На кадрах видно, что охранники Зеленского грубо обошлись и с другими представителями средств массовой информации. Как уточняется в украинских СМИ, охрана Зеленского не предоставила ему место для отхода. В результате началась потасовка.

Во время посадки политика в автомобиль произошла давка, охранники спешно запрыгивали в машину сопровождения.

Ранее в пятницу руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак спрятался в детской комнате от журналиста, спросившего, где и как он праздновал свой день рождения. Он заявил, что на все вопросы о праздновании своего юбилея он уже ответил в посте, размещенном на его странице в Facebook.

Также в этот день в Киеве прошлоа пресс-конференция Зеленского. Он, в частности, заявил, что из-за журналистов больше не может отдохнуть нигде в Киеве, а его дети не могут ходить без охраны.