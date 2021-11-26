Режим повышенной готовности ввели в Липецке из-за погоды

Городские службы Липецка перешли на работу в режиме повышенной готовности. В регионе ожидаются дожди, а также перепады температуры.

Согласно прогнозам, ночные заморозки будут сменяться дневной оттепелью. Это приведет к образованию наледи на дорогах. По словам начальника управления благоустройства Алексея Романчукевича, особое внимание будет уделено посыпке проезжей части и тротуаров. На ночное дежурство будут выведены 11 пескоразбрасывателей, пишет LipetskMedia.

При плюсовой температуре сильные осадки могут спровоцировать подтопление проезжей части. На потенциально неблагополучных участках уже проведена расчистка дождеприемных решеток. Кроме того, на дежурство выведены ассенизаторские машины.

Мэрия просит жителей Липецка соблюдать осторожность. Пешеходам следует аккуратно переходить дорогу и избегать скользких мест. Автомобилистов просят ездить только на зимних шинах и соблюдать правила дорожного движения.