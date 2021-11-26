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Главную елку Симферополя перенесут в другое место

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В Симферополе место дислокации сменит главная городская новогодняя елка. Власти рассматривают несколько вариантов мест размещения. Наиболее популярные — перекресток улиц Пушкина и Горького и Гагаринский парк, рассказал в эфире «Крым 24» глава администрации города Валентин Демидов.

У жителей Симферополя в этом году появится возможность встретить Новый год на центральной городской площади. Строители должны успеть до «боя курантов» завершить благоустройство, отметил градоначальник.

Ранее стало известно, что городские власти намерены направить более 25 млн рублей на покупку и обновление светодиодных новогодних елочных украшений. На эти цели в прошлом году было потрачено 100 млн рублей. Часть украшений и инсталляций оставили на городских улицах на весь год, отмечает ИА «Крыминформ».

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