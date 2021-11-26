Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
«Газпром» подтвердил оплату Молдавией долга за газ
Мир
Зеленский заявил об отсутствии вероятности путча на Украине
Общество
Родственникам погибших на шахте в Кузбассе выплатят по 250 тыс. рублей
Наука
Последний модуль российского сегмента МКС пристыковался к станции
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $77 за баррель
Мир
Страны НАТО обсудят миграционный кризис на границе Польши
Мир
Зеленский заявил о передаче РФ через Турцию списка на обмен удерживаемых лиц
Мир
Эрдоган обвинил внешние силы в падении курса нацвалюты
Общество
Более 50 административных дел возбудили после проверки шахт в Кузбассе
Мир
Алиев и Пашинян выразили готовность начать делимитацию границы

Зеленский заявил об отсутствии вероятности путча на Украине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Никакого путча на Украине не будет, так как украинская армия просто не станет этим заниматься. Об этом 26 ноября на пресс-конференции заявил журналистам президент республики Владимир Зеленский.

«Наша армия — не путчисты. Они этим не занимаются, потому что они с народом. Я лично в это не верю и знаю, что общество это точно не поддержит», — сказал он.

Ранее в пятницу Зеленский заявил, что получил информацию о планируемом на 1–2 декабря государственном перевороте в стране, к которому, как он считает, причастен бизнесмен Ринат Ахметов. По словам украинского лидера, на подготовку данного акта выделяются миллиарды долларов. При этом президент отметил, что не верит в возможность насильственного захвата власти, и усомнился в том, что Ахметов мог участвовать в подобном заговоре.

В свою очередь, некоторые западные СМИ трактовали слова Зеленского о возможном перевороте как заявление о подготовке путча на Украине.

25 ноября бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что глава государства намеревается ввести военное положение на одном из ближайших заседаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Киевские власти планируют ввести военное положение на два месяца с целью контроля за СМИ, отметил экс-депутат.

В тот же день глава офиса Зеленского Михаил Подоляк опроверг планы по введению военного положения. По его словам, Киев уже не первый год обороняется и без такого состояния, как военное положение.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021