Зеленский заявил об отсутствии вероятности путча на Украине

Никакого путча на Украине не будет, так как украинская армия просто не станет этим заниматься. Об этом 26 ноября на пресс-конференции заявил журналистам президент республики Владимир Зеленский.

«Наша армия — не путчисты. Они этим не занимаются, потому что они с народом. Я лично в это не верю и знаю, что общество это точно не поддержит», — сказал он.

Ранее в пятницу Зеленский заявил, что получил информацию о планируемом на 1–2 декабря государственном перевороте в стране, к которому, как он считает, причастен бизнесмен Ринат Ахметов. По словам украинского лидера, на подготовку данного акта выделяются миллиарды долларов. При этом президент отметил, что не верит в возможность насильственного захвата власти, и усомнился в том, что Ахметов мог участвовать в подобном заговоре.

В свою очередь, некоторые западные СМИ трактовали слова Зеленского о возможном перевороте как заявление о подготовке путча на Украине.

25 ноября бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что глава государства намеревается ввести военное положение на одном из ближайших заседаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Киевские власти планируют ввести военное положение на два месяца с целью контроля за СМИ, отметил экс-депутат.

В тот же день глава офиса Зеленского Михаил Подоляк опроверг планы по введению военного положения. По его словам, Киев уже не первый год обороняется и без такого состояния, как военное положение.