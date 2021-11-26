Космический маршрут по Калуге признали «Сокровищем России»

Космический маршрут по Калуге стал лучшим по версии издания National Geographic Traveler. Он победил в одной из номинаций премии «Сокровища России».

Как пишет газета «Весть» со ссылкой на пресс-службу Агентства по развитию туризма Калужской области, конкурс проводился между российскими регионами. Они представили по одному номинанту в каждую из 10 номинаций премии.

Космический маршрут по Калуге признан лучшим по результатам народного голосования в номинации «Экскурсионный маршрут». За него проголосовали 19% участников опроса.

Проект «Сокровища России» определяет главные достопримечательности регионов страны и открывает новые туристические точки России, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Калужская область стала пилотом в развитии агротуризма. Если в 2010 году в регионе было 265 гостевых домов, то в этом году их количество увеличилось до 625. В рамках программы развития агротуризма в регионе реализуется уникальный образовательно-туристический проект для детей и взрослых «Агродети». Гастрономический маршрут объединяет лучшие фермы и сельхозпредприятия.