В Москве прошла 3 международная конференция «Защитим будущее»

22-23 ноября прошла Третья Московская международная конференция по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму «Защитим будущее». Ее организовал Российский еврейский конгресс (РЕК) при поддержке МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей РФ, правительства Москвы, при благотворительной поддержке ПАО «Сбербанк России». Партнерами выступили Всемирный еврейский конгресс, Фонд «Генезис», Международный Центр изучения и преподавания истории Холокоста и геноцидов РГГУ.

Впервые в своей истории эта конференция проходила в гибридном (онлайн- и офлайн) формате. Это, с одной стороны, было вынужденной мерой (количество очных участников из-за пандемийных ограничений пришлось сократить до 500 человек), с другой - современные технологии позволили увеличить аудиторию в восемь раз. Общее число слушателей в залах отеля «Radisson Collection (Украина)», где проходила конференция, и зрителей онлайн-трансляции на сайте mcca.ru и в Фейсбуке Российского еврейского конгресса превысило 5 000 человек (в 2018 году их было 600, очно). Почти каждая секция проходила с участием онлайн-спикеров (а иногда и онлайн-модератора). Так стало возможным появление на конференции экспертов из таких стран, как Австралия, Аргентина, Бразилия, Иран и Руанда. Онлайн-слушатели могли выбрать язык трансляции и имели возможность задавать вопросы во время прямого эфира.

Двухдневный форум собрал сотни экспертов, ученых, общественных и государственных деятелей из 41 страны мира (в 2018 году были представлены 35 стран). Участие в конференции первых лиц международных организаций (в том числе, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ООН, Европарламент и другие), а также специалистов мирового уровня по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму стало серьезным успехом и большим общественным событием, которое показало, что Московская конференция признана мировым экспертным сообществом.

На открытии выступили инициатор конференции президент РЕК Юрий Каннер, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов, заместитель председатель Совета Федерации РФ Константин Косачев, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин, основатель музея «Пересечение цивилизаций» и бывший член Национального совета Дубая Ахмед Обейд аль-Мансури. Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова, специальный докладчик ООН по вопросам свободы убеждений д-р Ахмед Шахид обратились к аудитории онлайн.

«У нас, евреев, - сказал на открытии конференции Юрий Каннер, - возможно, наиболее обширный и трагический опыт столкновения с последствиями ксенофобии. Нам, к сожалению, есть чем поделиться. В России сегодня один из самых низких уровней антисемитизма за всю ее историю, вместе с тем, ксенофобия в любых ее проявлениях - это угроза будущему миру и благополучию».

Также была существенно расширена программа конференции. Впервые состоялись: круглый стол по теме исламофобии (с участием заместителя главы Духовного собрания мусульман России и начальника управления делами Духовного управления мусульман Москвы и Центрального региона Дениса хазрата Мустафина, руководителя группы исследований миграции и этничности, старшего научного сотрудника РАНХиГС Евгения Варшавера, Гаята Ахматешина из международного отдела муфтията Татарстана и других экспертов), круглый стол меценатов и филантропов, финансирующих проекты по противодействию ксенофобии (модератор - член бюро президиума РЕК и консул РЕК по борьбе с антисемитизмом Виктор Вексельберг, среди участников: члены бюро президиума РЕК Михаил Фридман и Давид Якобашвили, президент РЕК Юрий Каннер, меценат Рубен Варданян и Ахмед Обейд аль-Мансури из ОАЭ); секция, посвященная сетевым многопользовательским онлайн-играм, а также организованный совместно с Еврейским музеем Первый международный форум «Музей как современный инструмент противодействия ксенофобии», в котором приняли участие представители 16 музеев из 12 стран мира.

В первый день работы конференции состоялись пленарные заседания «Противодействие ксенофобии, антисемитизму и расизму: глобальные вызовы и новые тренды», «Религиозные лидеры и их влияние на межэтническую и межконфессиональную напряженность» и секции «Спорт — триггер обострения ксенофобских настроений и инструмент противодействия им», «Культурные проекты как инструмент межкультурного взаимопонимания и терпимости», «Ксенофобия, антисемитизм и расизм в СМИ: успехи и неудачи противодействия», «Исследование ксенофобии и антисемитизма: методы, формы, проблемы», «Новые образовательные тренды, направленные на профилактику ксенофобии», «Сражаемся вместе: роль Израиля в борьбе с антисемитизмом в странах диаспоры», а также сессии молодежной параллели конференции «Социальные сети: создание эффективного контента и противодействие контенту, распространяющему hate speech. Что мы можем сделать?» и «Как привлечь и расширить возможности будущих лидеров еврейских общин».