Аудиокнигу по письмам Николая Карамзина создадут в Ульяновске

В Ульяновске библиотеки в преддверии 255-летия со дня рождения русского литератора, историка Николая Карамзина проводят акцию «Читаем письма Карамзина». Ее участникам до 30 ноября необходимо прислать аудиоверсию издания «Н.М. Карамзин. Письма к братьям». В середине декабря итоговую версию представят на сайтах Ульяновской областной специальной библиотеки для слепых и библиотеки № 1.

В городском управлении культуры и организации досуга населения ulpravda.ru сообщили, что в проекте планируют принять участие известные поэты и писатели Ульяновска, деятели культуры, библиотекари и непосредственно читатели.

Аудиоверсия книги должна стать коллективным авторским проектом ульяновцев и расширить доступ к документальному материалу жизни Николая Карамзина.

Агентство уточняет, что «Н.М. Карамзин. Письма к братьям» является литературоведческим изданием, составитель которого — ульяновский литературовед, писатель Вячеслав Сукайло. В издании опубликовано 239 писем Карамзина к братьям Василию и Александру. Эти послания ранее не печатались полностью и не комментировались. При этом они представляют ценный источник сведений и знаний о великом жителе Ульяновской области и об истории того периода.