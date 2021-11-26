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В Бельгии выявили южноафриканский штамм коронавируса

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В Бельгии выявили первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса из Южной Африки. Об этом 26 ноября на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук.

«В Бельгии зарегистрирован один случай заражения южноафриканским штаммом», — сказал он, отметив, что на данный момент отсутствуют медицинские подтверждения тому, что данный вариант COVID-19 более опасен, чем «Дельта», отмечает Reuters.

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Ранее в этот день о первом случае инфицирования новым штаммом сообщили в Израиле. Уточняется, что его выявили у гражданина, который вернулся из Малави.

Также в пятницу власти Великобритании объявили о временном прекращении полетов в шесть стран Африки, а власти Израиля включили в список запрещенных для посещения семь африканских стран. Речь идет о Южной Африке, Лесото, Ботсване, Зимбабве, Мозамбике, Намибии и Эсватини.

Телеканал CNBC сообщил, что из-за обнаруженного в Южной Африке нового штамма коронавируса B.1.1.529 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет экстренную встречу 26 ноября. В частности, там будет обсуждаться влияние новой разновидности инфекции на препараты для ее лечения и вакцины.

24 ноября о риске распространения нового штамма B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. По имеющимся данным, на тот момент было зарегистрировано 10 случаев инфицирования этим штаммом в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

В свою очередь, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в тот же день заявил, что в России этот штамм коронавируса пока не обнаружен. Он также отметил эффективность российских вакцин против коронавируса.

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