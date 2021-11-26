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Цена нефти Brent опустилась ниже $77 за баррель

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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $77 за баррель впервые с 24 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE в пятницу, 26 ноября.

ОПЕК минус: интервенции импортеров не помогли снизить цены на нефть
Замысел администрации Джо Байдена по регулированию цен имеет мало шансов на успех

По состоянию на 17:36 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 6,64%, до $76,76 за баррель. Цена на январские фьючерсы на WTI опускалась на 7,76%, до $72,56 за баррель.

22 ноября стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $78 за баррель впервые с 1 октября. Она торговалась на уровне $77,93 за баррель.

Американский лидер Джо Байден 24 ноября объявил о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Аналогичное решение приняли следующие страны: КНР, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания. По словам Байдена, использование дополнительных резервов топлива необходимо для снижения цен на топливо для американцев, а также чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке после пандемии.

Председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России, президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС) Виктор Хайков прокомментировал во вторник «Известиям» инициативу Штатов, отметив, что данная мера носит политический характер и связана с недовольством населения страны из-за сильного роста внутренних цен на нефтепродукты — более чем на 50%.

Как сообщил аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, решение Вашингтона о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов не окажет серьезного влияния на рынок. Он пояснил, что не указывается период реализации этой интервенции. К тому же ОПЕК+ сегодня наращивает добычу на 400 тыс. в сутки, что в месяц дает 12 млн баррелей дополнительных объемов, тогда как выпущенные американские допобъемы в течение года будут меньше.

Кроме того, отметил Полищук, в результате этих действий США придется снова наращивать запасы.

По информации агентства Bloomberg, ОПЕК+ может изменить параметры соглашения по восстановлению добычи нефти, если один из крупных импортеров запустит распродажу стратегических нефтяных резервов.

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