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Зеленский обвинил журналистов в невозможности отдохнуть в Киеве

Зеленский заявил, что из-за журналистов не может нигде отдохнуть в Киеве
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, 26 ноября, что из-за журналистов он больше не может отдохнуть нигде в Киеве. Он добавил, что его дети не могут ходить без охраны.

«У меня есть полное право иногда отдыхать. Благодаря вам у меня больше нет места в Киеве, где я могу отдыхать. Это неправильно. Я живой человек и имею право на личную жизнь», — подчеркнул Зеленский в ходе пресс-конференции.

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По словам украинского лидера, дети теперь «почти никогда ничего не празднуют».

Ранее, 6 июня, президент Украины пожарил шашлык для журналистов в ходе неформальной встречи на природе, устроенной по случаю Дня журналистов страны. Однако за этот отдых на Зеленского в Сети обрушился шквал критики. Так, пользователи Сети назвали президентский пикник клоунадой и поинтересовались, позвал ли он на встречу представителей YouTube-телеканалов ZIK, «112 Украина» и NewsOne, которые заблокированы в стране.

Вместе с тем в ходе пресс-конференции, которая прошла 26 ноября, Зеленский заявил, что получил информацию о планируемом на 1–2 декабря государственном перевороте в стране. По его словам, к этому причастен бизнесмен Ринат Ахметов, на это выделяются миллиарды долларов.

При этом 19 ноября экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Зеленский становится авторитарным. По его словам, украинский лидер попал в ловушку, из которой «трудно выйти». Бывший министр убежден, что Зеленский начал принимать всё больше и больше волюнтаристских решений.

Зеленский — шестой президент Украины, он вступил в должность 20 мая 2019 года. До избрания главой государства получил широкую известность как комедийный актер.

4 сентября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский за 2,5 года у власти не понял, как управлять страной. Он указал на отсутствие у действующего президента достаточных знаний.

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