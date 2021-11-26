Новое оборудование поступило в Мирнинскую районную больницу Якутии

В Мирнинскую центральную районную больницу Якутии поступил новый аппарат, предназначенный для проведения всех видов рентгенографических исследований. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Речь идет о стационарном цифровом малодозовом рентгенодиагностическом аппарате Р-500 «Дуограф». Он рассчитан на два рабочих места и обеспечивает высокое качество изображения при минимальной лучевой нагрузке на пациента, пишет ИА SakhaNews.

Отмечается, что новое оборудование позволит выявлять заболевания на ранних стадиях. Рентген-изображения будут печататься на специальном принтере, что исключит необходимость проявлять снимки.

Установка оборудования завершена. Сейчас ожидается разрешение санитарных служб для работы с пациентами.