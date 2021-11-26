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Юристы перечислили способы проверки граждан на запрет выезда из страны

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Юристы рассказали «Известиям» в пятницу, 26 ноября, какие существуют способы проверки граждан на запрет на выезд из страны.

Ранее в этот же день президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев заявил, что примерно 7–8 млн россиян могут испытать сложности при попытке выехать за границу из-за просроченной задолженности. Отмечалось, что каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет выехать из России.

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Так, юрист, руководитель юридической компании «Достигация» Артем Баранов и руководитель правового департамента компании «Коллегия финансовых управляющих» Артем Шевелёв сошлись во мнении, что любому потенциальному должнику стоит регулярно проверять базу исполнительных производств на официальном сайте службы судебных приставов (ФССП) России. Для этого там необходимо ввести свои ФИО и дату рождения.

Баранов также рекомендует делать это периодически даже тем россиянам, у которых нет долгов, потому что приставы могут «повесить» долг из-за однофамильца.

«Параллельно регулярно проверяйте наличие против вас судебных дел в районном суде по вашему месту регистрации/жительства и мировом участке. Так вы сможете узнать о надвигающемся или уже состоявшемся против вас решении суда, которое впоследствии ляжет в основу исполнительного производства», — отметил юрист.

При обнаружении неверной информации — что на человеке есть долг, которого на самом деле нет, нужно обращаться в ФССП за разъяснением информации. Если это их техническая ошибка, то придется писать заявление на ее исправление и жалобу на их действия на имя руководства службы. Если с гражданина уже успели снять какую-либо денежную сумму, надо взыскивать ее назад в качестве неосновательного обогащения, рассказал специалист.

«Если в основе данного исполнительного производства лежит несправедливое решение суда против вас, то тогда процедура сильно усложняется. Надо обращаться в суд, вынесший решение, и обжаловать ранее вынесенное решение», — пояснил Баранов.

Шевелёв добавил, что проверить, имеется ли на вас запрет на выезд из страны, можно также на портале госуслуг. Кроме того, можно направить письменный запрос судебному приставу-исполнителю, либо лично обратиться к нему.

Судебный пристав-исполнитель может запретить должнику выезд из страны, если же у гражданина есть долг по алиментам либо возмещению вреда, причиненного здоровью, в размере более 10 тыс. рублей и должник добровольно его не оплачивает. Кроме того, такая мера может быть принята из-за неисполнения россиянином требований неимущественного характера; и иных требований, если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам) составляет 30 тыс. рублей и более.

При наличии долга по кредиту, по ЖКХ и налогам сумма долга, взыскиваемого в рамках исполнительного производства, не может быть меньше 30 тыс. рублей, чтобы запретить должнику выезд из страны.

Отменить запрет пристав-исполнитель может только, например, при полном погашении задолженности по исполнительному производству, либо в случае случайно вынесенного запрета против гражданина.

Если имеется задолженность, Шевелёв рекомендует погасить ее в срочном порядке и сообщить об этом приставу-исполнителю. Также можно заключить мировое соглашение с кредитором, но только если должник сможет договориться с ним о приемлемых условиях.

В случае отмены судебного приказа или иного судебного решения, на основании которого было возбуждено исполнительное производство, для ускорения отмены необходимо лично донести до пристава решение суда, подтверждающее отмену предыдущего.

Руководитель правового департамента «Коллегии финансовых управляющих» подчеркнул, что нет смысла предпринимать какие-либо действия на пункте паспортного контроля аэропорта, если оказалось, что выезд запрещен. Поэтому он советует заблаговременно проверять, имеются ли какие-либо ограничения, наложенные приставами, в особенности, если имеются просроченные долги.

Ранее в пятницу «Известия» сообщали, что объем безнадежных просроченных долгов россиян по кредитным картам вырос до 108,7 млрд рублей. Это наибольший прирост среди всех сегментов потребкредитования. Безнадежными считаются долги, по которым не платят более 360 дней. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс» и НАПКА, за год объем такой задолженности увеличился на 19,6%.

Эксперты рекомендовали внимательно изучать условия кредитных продуктов, оценивать собственную платежеспособность и уже имеющуюся долговую нагрузку, не обращаться к нелегальным поставщикам финансовых услуг — черным кредиторам.

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