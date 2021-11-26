Голландский изразец с «мужиком в пинжаке» откопали археологи в Пскове

В Пскове при раскопках археологи обнаружили фрагменты разнообразных голландских изразцов. Раскопки проводятся на улице Леона Поземского. Фото одного такого изразца опубликовано в аккаунте Археологического центра области в Instagram.

В комментарии к фото говорится, что археологи пока не нашли Деда Мороза, поэтому представляют мужика в «пинжаке с карманАми».

Специалисты уточняют, что мода на такой стиль появилась во времена Петра I. Первые изразцы были привезены из заграницы, и только в XVIII веке в России наладили собственное производство.

В то время чаще всего на изразцах изображали пейзажи, людей и библейские сюжеты. Со временем картинки становились более жанровыми и приобретали комичность.

При создании плитки обычно использовалась устойчивая схема: в центральной части располагался сюжетный рисунок, а по краям — широкая декоративная рамка с богато украшенными углами, пишет Псковское агентство информации.

В октябре в центре Пскова на раскопках археологи нашли княжескую печать. Речь идет о княжеской вислой печати с благопожелательной надписью и изображением архангела Михаила. Предмет относится к концу XI – началу XII века.