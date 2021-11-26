Глава офиса Зеленского спрятался от журналиста в детской комнате

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак спрятался в детской комнате от журналиста, спросившего, где и как он праздновал свой день рождения. Об этом 26 ноября сообщает украинское издание «Деловая столица».

На опубликованной видеозаписи можно увидеть, как после соответствующего вопроса журналиста Ермак заходит в комнату для детей, а охранник закрывает за ним дверь. Перед этим руководитель офиса украинского президента заявил, что на все вопросы о праздновании своего юбилея он уже ответил в посте, размещенном на его странице в Facebook.

Как сообщили накануне украинские СМИ, Ермак совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским отпраздновал свой день рождения на государственной даче в Карпатах 21 ноября. По данным журналистов, 19 ноября оба покинули офис главы государства еще до окончания рабочего дня и улетели в Карпаты в государственную резиденцию Синегора.

При этом журналисты пришли к выводу, что празднование на госдаче длилось четыре дня, а для доставки людей в резиденцию использовались вертолеты чрезвычайного ведомства.

В Facebook Ермак опроверг эти сведения, заявив, что он и Зеленский 21 ноября находились в Киеве.

29 января Зеленский по случаю своего дня рождения устроил вечеринку в период действия карантинных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. На вечеринке присутствовало около 30 гостей, в то время как в стране действовал запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек. Кроме того, никто из присутствующих не соблюдал санитарных мер.