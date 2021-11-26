Капремонт многоэтажки с осыпающимся фасадом завершили в Благовещенске

В Благовещенске (Амурская область) завершили капитальный ремонт многоэтажного дома на улице Зейской, 295, где неоднократно происходило обрушение фасада. Об этом сообщает Амурская служба новостей со ссылкой на аккаунт дома в Instagram.

Подрядчик полностью завершил работы и сдал объект в пятницу, 26 ноября. Рабочие демонтировали облицовочный кирпич и заново обшили фасад.

Первое обрушение стены произошло в июне 2016 года. Тогда жители дома оказались в непростой ситуации: они отказались от услуг Фонда капремонта, но самостоятельно не накопили средств на обследование здания. Фасад продолжил осыпаться.

Второй инцидент был зафиксирован в июле 2018-го. Затем летом 2019 года облицовочный кирпич обрушился в опасной близости от входа в один из подъездов. Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать региональный Фонд капремонта отремонтировать осыпающуюся многоэтажку. Суд удовлетворил исковые требования.

Фонд капремонта работы не выполнил и попытался обжаловать решение, но кассационный суд оставил решения судов первой и апелляционной инстанций без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения. За неисполнение судебного решения в отношении и.о. руководителя фонда возбудили уголовное дело. Саму организацию оштрафовали.